NUOVO SINGOLO PER GLI AFFLECKS PALACE, ASCOLTA “THE CITY IS BURNING ALIVE”

Ad ogni nuova mossa degli Afflecks Palace andiamo metodicamente in brodo di giuggiole.

I ragazzi di Manchester escono con questo nuovo singolo, “The City is Burning Alive”, una supernova psichedelica che si esalta nell’incalzante ritornello.

Il brano è stato scelto come primo estratto dall’LP d’esordio “What Do You Mean It’s Not Raining”.

Photo by Adrian Lee