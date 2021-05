OGGI “DE LA SOUL IS DEAD” DEI DE LA SOUL COMPIE 30 ANNI

Copertina emblematica quella del secondo album dei De La Soul, altra marcia longa di un’ora e passa pubblicata due anni dopo il successo dell’esordio “3 Feet High And Rising” con le sue cinque settimane di permanenza in classifica. Kelvin “Posdnuos” Mercer, Vincent “Mase” Mason e Dave “Trugoy The Dove” Jolicoeur erano ancora pesantemente coinvolti nella querelle legale nata per via dell’uso senza permessi di molti dei duecento sample di quel primo disco.

Disillusi e stanchi dell’etichetta di bravi ragazzi che li imprigionava e perseguitava, con “De La Soul Is Dead” hanno dichiarato la fine della “D.A.I.S.Y. Age” e anche quella della loro innocenza, spezzata come il vaso di margheritine in copertina. Complice prescelto ancora una volta DJ “Prince Paul” Huston abilissimo a cucire insieme gli immancabili skit e sample distribuiti in buon numero ma con maggiore attenzione al copyright.

Una svolta non certo radicale ma comunque poco apprezzata dalla critica. Un vero peccato perché tracce valide ce n’erano eccome: “Oodles of O’s” cavallo di battaglia prediletto e la divertente “A Roller Skating Jam Named “Saturdays”, “Millie Pulled a Pistol on Santa” con un testo drammatico ancora molto attuale. Inutile ricordare che per i ben noti problemi legali l’album non è disponibile sui servizi streaming ma non è un gran problema.

I De La Soul hanno caricato diversi brani sulla loro pagina Youtube consentendo a chiunque voglia di godersi il ritmo forsennato di “Ring Ring Ring (Ha Ha Hey)” o di partecipare al party di “Fanatic of the B Word” trascinante col suo “Come on everybody let’s baseball”. I Padlock Jody e Jack di “Keepin’ the Faith” trent’anni dopo avranno qualche capello bianco ma non gli manca la forza per tornare a rincorrersi tra le righe del disco che ha dato inizio all’evoluzione del suono di Posdnuos, Mase e Trugoy The Dove.



Data di pubblicazione: 14 maggio 1991

Registrato: 1990- 1991, Calliope Studios (New York)

Tracce: 26

Lunghezza: 73:30

Etichetta: Tommy Boy, Warner

Produttori: Prince Paul, De La Soul



Tracklist

1. Intro

2. Oodles of O’s

3. Talkin’ bout hey Love

4. Pease Porridge

5. Skit 1

6. Johnny’s Dead AKA Vincent Mason (live from the BK Lounge)

7. A Roller Skating Jam Named “Saturdays” (feat. Q-Tip & Vinia Mojica)

8. WRMS’ Dedication to the Bitty

9. Bitties in the BK Lounge

10. Skit 2

11. My Brother’s a Basehead (feat. Squirrell and Preacher)

12. Let, Let Me In

13. Afro Connections at a Hi 5 (In the Eyes of the Hoodlum)

14. Rap de Rap Show

15. Millie Pulled a Pistol on Santa

16. Who do u Worship?

17. Skit 3

18. Kicked Out the House

19. Pass the Plugs

20. Not Over till the Fat Lady Plays the Demo

21. Ring Ring Ring (Ha Ha Hey)

22. WRMS: Cat’s in Control

23. Skit 4

24. Shwingalokate

25. Fanatic of the B Word

26. Keepin’ the Faith

27. Skit 5