TRACK: PRETTY SICK

Uscirà il 17 Giugno un nuovo EP dei Pretty Sick, progetto che ruota attorno al genio di Sabrina Fuentes, l’artista che a New York ha trovato l’ambiente ideale per esprimere il suo talento. Sabrina ha formato la band giovanissima e da allora vari musicisti hanno collaborato con lei. Negli ultimi tempi si è formata una band molto affiatata che comprende Austin Williamson (batteria), Wade Oates (chitarra) e Orazio Argentero al basso.

“Devil in me” è il primo singolo dell’EP (intitolato “Comedown”) che conterrà 7 tracce:

“Bet My Blood”

“Pill Bug”

“Bare”

“She”

“Devil In Me”

“Self Control”

“Physical”

Il brano è accompagnato da un video che potrebbe porre fine al dibattito sull’esistenza o meno del diavolo in ognuno di noi. Non abbiamo dubbi comunque che esista in Sabrina e la sua scatenata band!

Due bassi distorti e una batteria martellante si accompagnano nel brano che prende forma quasi delicatamente per trasformarsi in un cocktail caotico di suoni che impazziscono nel finale. Il diavolo che c’è in noi prende il sopravvento e non ci resta che seguire Sabrina fino all’inferno, senza nessuna remora.

