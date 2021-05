AD AGOSTO ESCE IL SECONDO LP DI KISSISSIPPI. GUARDA IL VIDEO DEL SINGOLO “BIG DIPPER”

A distanza di oltre tre anni dal suo debutto full-length, “Sunset Blush“, Kississippi sta per ritornare con un nuovo LP, “Mood Ring” (qui il pre-order), in uscita il prossimo 6 agosto via Triple Crown Records, con cui ha da poco firmato un contratto.

Gli ultimi cinque anni hanno portato la giovane songwriter attraverso ogni colore e umore immaginabile, una gamma di emozioni che inondano il processo creativo ad ogni svolta. Questo nuovo album è un vero prodotto di Zoe Reynolds che esce dalla sua zona di comfort nonostante tutto –– non aspetta più il suo turno.

Scritto e registrato ovunque, dalla sua città natale di Philadelphia a Los Angeles, “Mood Ring” ha preso vita negli ultimi due anni con l’aiuto dei collaboratori Andy Park (Death Cab For Cutie, Princess Nokia) Sarah Tudzin (illuminati hotties), Marshall Vore (Phoebe Bridgers, Conor Oberst), Derek Ted, Bartees Strange, Al Menne (Great Grandpa) e altri ancora.

Dopo “Around Your Room”, rilasciato lo scorso autunno, ora la statunitense condivide un nuovo singolo, “Big Dipper” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Josh Coll.

“Mood Ring” Tracklist:

1. We’re So In Tune

2. Moonover

3. Dreams With You

4. Around Your Room

5. Heaven

6. Twin Flame

7. Play Til You Win

8. Wish I Could Tell You

9. Big Dipper

10. Hellbeing