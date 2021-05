I WILD PINK ANNUNCIANO UN NUOVO EP E CONDIVIDONO IL NUOVO SINGOLO “OHIO”

Dopo aver pubblicato il loro terzo album, “A Billion Little Light“, lo scorso febbraio i Wild Pink sono già pronti per tornare con materiale inedito.

La band di stanza a Brooklyn, infatti, realizzerà un nuovo EP, “3 Songs” (qui il pre-order), il prossimo 25 giugno via Royal Mountain Records.

Il primo estratto, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto, si chiama “Ohio” e vede la partecipazione di Samia.

John Ross, frontman del gruppo statunitense, dice del nuovo brano: “Questa canzone parla del sentirsi isolati ma poi del sollievo che deriva dal vedere la famiglia / gli amici. Si tratta di ottenere un po’ di conforto da alcune delle cose banali che ho dato per scontate crescendo, come i temporali estivi quotidiani e il ronzio di un ventilatore oscillante di notte. Ne ho scritto molto durante i soundcheck in un tour con Adam Torres nel 2018.”

“3 Songs” EP Tracklist:

1. Ohio (Feat. Samia)

2. Leferever

3. A Scene From The Eau Gallie Causeway