SHANNON & THE CLAMS PUBBLICHERANNO IL SESTO ALBUM AD AGOSTO

Shannon & The Clams stanno per tornare con il loro sesto LP, “Year Of The Spider” (qui il pre-order), in uscita il prossimo 20 agosto via Easy Eye Sound, l’etichetta di proprietà di Dan Auerbach dei Black Keys.

Il disco dei californiani è stato registrato agli Easy Eye Sound Studios di Nashville, terminandolo proprio appena prima che un devastante tornado colpisse la città e poco prima dell’arrivo della pandemia.

L’album inoltre vede il chitarrista Cody Blanchard ai lead vocals in metà delle canzoni che lo compongono.

Il primo singolo si chiama “Midnight Wine” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto proprio dal chitarrista.

“Quando ho scritto questa canzone, pensavo agli amici che sono morti per tossicodipendenza e quel sentimento di disperazione che ti spinge a cercare riparo dalla realtà nella droga”, ha detto Cody a Rolling Stone. “Ho visto tanti artisti e outsider intorno a me lottare e dimenarsi in questo modo. Muoiono quando non riescono a trovare la comunità o la pace. È straziante.”

“Year Of The Spider” Tracklist:

1. Do I Wanna Stay

2. All Of My Cryin’

3. Midnight Wine

4. I Need You Bad

5. Year Of The Spider

6. In The Hills, In The Pines

7. Godstone

8. Snakes Crawl

9. Mary, Don’t Go

10. Leaves Fall Again

11. Flowers Will Return

12. Crawl

13. Vanishing