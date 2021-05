THE GOON SAX ANNUNCIANO IL TERZO LP E CONDIVIDONO IL SINGOLO “IN THE STONE”

THE GOON SAX ANNUNCIANO IL TERZO LP E CONDIVIDONO IL SINGOLO “IN THE STONE”

A distanza di quasi tre anni dal loro sophomore, “You’re Not Talking“, The Goon Sax ritorneranno con un nuovo LP, “Mirror II”, in uscita il prossimo 9 luglio via Matador Records.

Registrato a Bristol agli Invada Studios di Geoff Barrows dei Portishead e prodotto da John Parish (PJ Harvey, Aldous Harding), il disco segna un nuovo inizio per la band indie-pop di Brisbane: “le narrazioni in prima persona dei loro giorni di scuola si sono trasformate in un mondo immersivo e fluido, in cui “il narratore cambia, il punto di vista non è definitivo” e le canzoni sono state rese espansive, più universali, più strane”, ci fa sapere la press-release.

Il primo singolo di chiama “In The Stone” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Mara Palena:“”In The Stone” è ambientato a Berlino, dove mi sono trasferito con la mia compagna di quel momento subito dopo aver finito la scuola e aver registrato il nostro ultimo album “We’re Not Talking” alla fine del 2017″, dice Louis Forster. “Stavamo entrambi esplorando noi stessi – accettando i cambiamenti reciproci e celebrando il flusso – ma anche facendo i conti con il complicato bisogno di un solido senso di sé e della persona che amavamo. Musicalmente la canzone è stata influenzata da ciò che suonava in sottofondo alle nostre conversazioni che spesso si svolgevano in Ubers, supermercati, feste esterne ecc. Quindi probabilmente ha più un’influenza pop moderna inconsciamente assorbita di qualsiasi altra cosa che abbiamo fatto come band.”

“Mirror II” Tracklist:

1. In The Stone

2. Psychic

3. Tag

4. Temples

5. The Chance

6. Bath Water

7. Desire

8. Carpetry

9. Til Dawn

10. Caterpillars