ARLO PARKS IN ROMAGNA A FINE AGOSTO

Belle novità in arrivo per Arlo Parks.

La giovanissima inglese, infatti, oltre alla sua già nota data di sabato 27 novembre al Circolo Magnolia di Segrate (MI), arriverà in Italia anche in estate a presentare il suo primo ottimo LP, “Collapsed In Sunbeams“, uscito a fine gennaio via Transgressive Records.

L’unico appuntamento con lei è previsto per martedì 31 agosto a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli (FC) all’interno della sempre interessante rassegna Acieloaperto.

I biglietti per il concerto, che costano 23 € + d.p., sono già disponibili su ‘Ticketone.it’.