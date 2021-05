GUARDA IL TRAILER DEL NUOVO DOCUMENTARIO SUGLI SPARKS DIRETTO DA EDGAR WRIGHT

“The Sparks Brothers” è il titolo del nuovo documentario dedicato agli Sparks.

Il doc, diretto dal regista inglese Edgar Wright (autore tra gli altri di “L’alba dei morti dementi”, “Hot Fuzz”, “Scott Pilgrim vs. the World” e “Baby Driver”), racconta la storia geniale dei fratelli Ron e Russell Mael attraverso immagini di repertorio ed interviste illustri come quelle realizzate con Beck, Jack Antonoff, Weird Al, Jason Schwartzmann, Todd Rundgren, Giorgio Moroder, Flea e molti altri.

Presentato al Sundance “The Sparks Brothers” sarà disponibile a partire dal 18 giugno.

Guarda il trailer: