IL NUOVO SINGOLO DELLE DEAP VALLY è “I LIKE CRIME”

Il prossimo 18 giugno, via Cooking Vinyl, le Deap Vally realizzeranno il loro secondo EP del 2021, “American Cockroach”.

Prodotto dal loro amico e collaboratore di vecchia data Josiah Mazzaschi, l’EP viene definito dalle californiane come “una raccolta di canzoni su cui abbiamo lavorato per un po’, comprese le collaborazioni con Jennie Vee e Ayse Hassan, che spaziano dal più personale, alla satira totale e tutto il resto. Queste sono canzoni per i perdenti, i fuorilegge, i vinti, per i giorni in cui ti senti come se nessuno ti capisse o non potessi fare nulla di giusto.”

Il nuovo singolo, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “I Like Crime” e vede la partecipazione di Jennie Vee degli Eagles Of Death Metal.

“Jennie Vee, a quanto pare, è la nostra perfetta partner in crime. Ci siamo divertite così tanto a suonare e poi a creare questa canzone con lei. Quando la canzone si è formata, ha finito per riguardare le sfumature di giusto e sbagliato, legale e illegale e la costrizione che tutti abbiamo di fare alla fine ciò che vogliamo”, hanno detto le Deap Vally della loro collaborazione.