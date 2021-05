NONO ALBUM DI JOSHUA RADIN A FINE LUGLIO. IL NUOVO SINGOLO è “FEWER GHOSTS”

A distanza di meno di due anni dal precente LP, “Here, Right Now”, il prossimo 23 luglio, via Nettwerk Music Group, Joshua Radin pubblicherà il suo nono full-length, “The Ghost And The Wall” (qui il pre-order).

Il nuovo album vede il folk-singer di Cleveland continuare un ciclo di catarsi destinato a essere condiviso tra tutti i cuori ricettivi.

“Vedo dove ho bisogno di guarire e scrivo canzoni su questo”, ammette Joshua. “Come tenere un diario, scrivere canzoni è estremamente personale per me. È sempre catartico non solo scrivere, ma anche andare in tour e suonare di fronte alle persone ogni sera. Con ogni progetto, riesco a vedere come i momenti più vulnerabili della mia vita influenzano gli altri.”

Il suo nuovo singolo si chiama “Fewer Ghosts” e qui sotto potete vedere il relativo video.

Radin riflette: “Ho avuto molti fantasmi nel mio passato. Ho anche costruito muri intorno a me. Posso essere affabile socialmente nelle giuste circostanze, ma le persone non vanno molto lontano. Ho alzato questi muri in modo che le persone nella mia vita diventassero fantasmi dopo che non li ho lasciati entrare? Oppure le persone mi ferirebbero, mi lascerebbero e diventerebbero fantasmi a cui avrei pensato e di cui avrei scritto? Sono le ragioni per cui ho costruito muro dopo muro? È un tema su cui sono fissato.”

“The Ghost And The Wall” Tracklist:

1. Goodbye

2. Better Life

3. Fewer Ghosts

4. Make It Easy

5. Hey You

6. I’ll Be Your Friend

7. You’re My Home

8. Not Today

9. Till The Morning

10. Next To Me