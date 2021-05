NUOVO EP PER IDA MARIA A FINE GIUGNO. IL NUOVO SINGOLO è LA TITLE-TRACK “DIRTY MONEY”

Nell’ormai lontano 2008 Ida Maria aveva pubblicato il suo primo album, “Fortress ‘Round My Heart”, che le aveva fatto ottenere elogi da ogni parte, dandole anche la possibilità di andare in tour in giro per il mondo.

Il suo full-length più recente – il suo quarto – “Scandalize My Name”, è uscito nell’aprile 2016 e da allora la musicista punk-rock norvegese si è dedicata all’agricoltura, a costruire uno studio, a fare la musica nei suoi termini e a guardarsi dentro per una crescita personale.

Ora Ida Maria è pronta per il ritorno, previsto per il prossimo 25 giugno con un nuovo EP, “Dirty Money”.

Il suo nuovo singolo, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto, è proprio la title-track che parla di avidità e corruzione.

“Dirty Money” EP Trackist:

1. I’m Busy

2. Dirty Money

3. Sick Of You

4. Celebration

5. California