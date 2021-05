VIDEO: MOON WALKER Tear Down The Wall

Un impatto devastante per il duo losangelino dei Moon Walker i quali debuttano con questa “Tear Down The Wall”, caratterizzata da pelli turbolente e soprattutto da riffoni di chitarra punk blues!

Un inizio davvero travolgente per questa band di cui sentiremo di certo parlare in futuro!

