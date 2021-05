DUE DATE ITALIANE DEGLI SQUID A OTTOBRE

Gli Squid, che hanno appena pubblicato il loro primo LP, “Bright Green Field“, via Warp, verranno a presentarlo anche in Italia in autunno.

Saranno due gli appuntamenti con la band post-punk di Brighton previsti per lunedì 25 ottobre al Circolo Magnolia di Segrate (MI) e per martedì 26 al Locomotiv Club di Bologna.

I biglietti, che costano 15 € + d.p. per entrambe le date, sono già disponibili su ‘Ticketone.it’ e ‘Ticketmaster.it’.

Vi ricordiamo inoltre che per accedere alla venue meneghina sarà obbligatoria la tessera ARCI 2021/2022, mentre per entrare in quella felsinea sarà necessario possedere quella AICS 2021/2022.

Photo Credit: Holly Whitaker