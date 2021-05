GUARDA IL PRIMO CONCERTO ACUSTICO DEGLI STROKES IN OCCASIONE DI UN EVENTO RACCOLTA FONDI

Gli Strokes si sono esibiti per la prima volta in acustico in occasione di un recente evento raccolta fondi che si è tenuto a New York.

Lo scorso sabato, 15 maggio, la band è intervenuta in supporto di Maya Wiley che proprio in questi giorni annunciato la sua candidatura a sindaco di New York.

Per l’occasione Julian Casablancas e soci hanno eseguito l’inno americano, “Someday” e “The Adults Are Talking” per chiudere con una jam dedicata alla Wiley.

Guarda la performance:

Gli Strokes hanno pubblicato un anno fa l’ultimo “The New Abnormal”, disco che sulle nostre pagine è stato trattato anche con la ‘contro-recensione’ The Other Side.