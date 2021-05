IL PRIMO ALBUM DI JULIA BARDO ESCE A SETTEMBRE. GUARDA IL VIDEO DI “DO THIS TO ME”

Dopo i due EP pubblicati lo scorso anno, “Phase” e “The Raw”, Julia Bardo annuncia il suo primo album, “Bauhaus, L’Appartamento” (qui il pre-order), in uscita il prossimo 10 settembre via Wichita Recordings.

La musicista bresciana di stanza a Manchester dice del suo disco: “L’album è una raccolta di emozioni e sentimenti; solitudine, solitudine, separazione, ma anche amore incondizionato. Famiglia, dipendenza emotiva, problemi di salute mentale, sentimenti di vuoto e intorpidimento, sentimenti di non essere abbastanza, incapacità di avere il controllo delle mie stesse emozioni, dubbi su me stessa, auto-riflessione, traumi passati e affrontarli.”

L’ex componente dei Working Men’s Club ha inoltre condiviso un nuovo singolo, “Do This To Me” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Georgie Brown.

Julia spiega che “”Do This To Me” è una canzone molto personale sul sentirsi abbandonati, crescere e avere famiglia.”

“Bauhaus, L’Appartamento” Tracklist:

1. The Most

2. No Feeling

3. In Your Eyes

4. Love Out Of Control

5. The One

6. Do This To Me

7. Impossible

8. It’s Okay (To Not Be Okay)

9. The Greatest

10. Goodbye Tomorrow