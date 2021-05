JAWS: NUOVO SINGOLO IN CONCOMITANZA DELL’USCITA DEL LIBRO FOTOGRAFICO

Per celebrare l’annuncio del loro libro fotografico, atteso il 28 maggio, i JAWS hanno svelato il brano inedito ‘Untitled’.

“Il brano ‘Untitled’ è stato registrato per il nostro ultimo album ‘The Ceiling‘, ma non è stato inserito nella tracklist finale“, spiega il frontman Connor Schofield. “È un brano che ho sempre amato, mi ricorda molto le nostre prime cose“.

Parlando del libro, Connor aggiunge: “Originariamente non c’era l’intenzione di fare un libro, avevamo Peter (Lally) in giro con noi a scattare foto, ma abbiamo pensato che sarebbe stato bello usare tutte le foto di un periodo di tempo per creare qualcosa di fisico piuttosto che immagini che se ne stanno solo su Instagram o sul mio hard disk per il resto del tempo. Siamo tutti molto contenti di come è venuto fuori il libro e speriamo che altre persone possano trarne lo stesso piacere che abbiamo noi sfogliandolo“.