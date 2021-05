TRACK: SODA BLONDE In The Heat Of The Night

Il talentuoso quartetto di Dublino dei Soda Blonde (di cui vi abbiamo parlato nel nostro “WEEKLY RADAR #73”), capitanati dall’incredibile voce di Faye O’Rourke e con Adam O’Regan (chitarra, piano synth), Donagh Seaver O’Leary (basso) e Dylan Lynch (batteria e percussioni), ha condiviso un nuovo affascinante singolo dal titolo “In The Heat Of The Night” che segue le sonorità ammalianti del primo brano “Small Talk”, entrambi estratti dal loro omonimo album d’esordio in uscita il prossimo 9 luglio via Velveteen Records.

A proposito del nuovo brano, la O’Rourke ha affermato: “La musica possedeva un atteggiamento che non conoscevo come autrice. Ha abilmente evocato i neon della notte e mi ha fatto venire in mente Casinò di Scorsese. Il nostro obiettivo era creare una canzone che avesse tutto ciò che volevamo sentire. Mi ha permesso di scrivere, disinibito dal lavoro dell’autoanalisi. È una canzone sul conflitto e sul come ottenerlo. Il brivido della lotta”.

Listen & Follow

Soda Blonde: Facebook

Credit Foto: Ste Murray