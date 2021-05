GREEN DAY, PUBBLICATO A SORPRESA IL NUOVO SINGOLO. SI INTITOLA “POLLYANNA”

Oggi i Green Day hanno a pubblicato a sorpresa un nuovo inedito dal titolo “Pollyanna” accompagnato da un lyrics video e dall’annuncio delle nuove date del loro Hella Mega Tour in giro per gli USA insieme a Weezer e Fall Out Boy.

A proposito del nuovo singolo, la band di Billie Joe Amstrong ha scritto in un post: “I giorni migliori stanno cercando la strada, e per festeggiare abbiamo appena pubblicato una nuova canzone. Andate ad ascoltare Pollyanna dappertutto. Non vediamo l’ora che arrivi Hella Mega Tour!”.