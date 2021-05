“I KNOW I’M FUNNY HAHA” E’ IL NUOVO ESTRATTO DAL PROSSIMO DISCO DI FAYE WEBSTER

Faye Webster condivide il quinto estratto dal prossimo disco in uscita il 25 giugno su Secretly Canadian.

Da “I Know I’m Funny haha”, oltre la title-track svelata oggi, abbiamo già ascoltato “Cheers”, “Better Distractions”, “In a Good Way” e “Both All the Time.”

Guarda il video del nuovo singolo:

“I Know I’m Funny haha” è stato prodotto da Drew Vandenberg, noto per il lavoro con Deerhunter, Of Montreal e Kishi Bashi, e registrato con una band che comprende musicisti del livello di Harold Brown alla batteria, Bryan Howard al basso, Nic Rosen alle tastiere e Matt “Pistol” Stoessel alla chitarra.

Qui recuperi l’ascolto dei singoli già condivisi:

“Better Distractions” è stata inserita nel 2020 in una delle leggendarie playlist di fine anno di Barack Obama.

Credit Foto: Pooneh Ghana