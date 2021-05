ASCOLTA “ONE VOICE” DEI THE CREW, NUOVO SUPERGRUPPO CON I MEMBRI DEI RANCID, PENNYWISE E SUICIDAL TENDENCIES!

Si chiama The Crew il nuovo progetto messo in piedi da Fletcher Dragge (chitarra) e Byron McMackin (batteria) dei Pennywise, Tim Armstrong (chitarra) e Matt Freeman (basso) dei Rancid e Mike Muir (voce) dei Suicidal Tendencies, i quali hanno pubblicato il nuovo singolo via Epitaph Records, “One Voice”, accompagnato da un lyric video ufficiale.

Il nuovo brano sarà inoltre disponibile su vinile 7″ (via Stay Free Recordings, già sold out), con il lato B “One In A Million”. I proventi verranno devoluti in beneficenza alla fondazione Musack (https://www.musack.org/), che si occupa di dare a bambini ed adolescenti una voce attraverso la musica fornendo chitarre, batteria e supporto agli insegnanti di musica, ovunque se ne presenti la necessità.



A proposito del singolo, Fletcher Dragge dei Pennywise, ha detto: “Collaborare con Tim Armstrong, Mike Muir e Matt Freeman è stata un’esperienza fantastica, ovviamente io e Byron Mcmackin torniamo indietro nel tempo. Byron e io abbiamo avuto un demo di “One Voice” in giro per un paio d’anni, e ho pensato che sarebbe stato bello portare a bordo un paio di vecchi amici per dargli nuova vita. Guardare questi ragazzi definire i propri stili di marchio di fabbrica personali su questa canzone è stato a dir poco stupefacente! Penso che sia sicuro, siamo tutti piuttosto fottutamente entusiasti del prodotto finale, e anche essere in grado di donare i proventi a Musack è fantastico. Trovalo, alzalo e divertiti!”