DURAN DURAN: IL NUOVO ALBUM SI CHIAMA “FUTURE PAST” ED è ANTICIPATO DAL SINGOLO “INVISIBLE”

Inizia la marcia dei Duran Duran verso il pprossimo album. Il titolo sarà “Future Past” e ucirà il 22 ottobre (pre-order).

L’album, che sarà prodotto da Erol Alkan, Giorgio Moroder e Mark Ronson, conterrà 12 canzoni (tracklist ancora non disponibile) e vedrà la partecipazione di artisti come Graham Coxon, Lykke Li ed altri.

Il primo singolo “Invisible” (con la presenza del chitarrista dei Blur) è già ascoltabile:

“È un brano musicale molto insolito. L’unione di tutti gli strumenti penso crei un suono globale che forse non avete mai sentito prima“. Così dice Nick Rhodes sul brano.

Simon Le Bon aggiunge: “Quando siamo entrati in studio per la prima volta alla fine del 2018, volevo convincere i ragazzi che tutto ciò che dovevamo fare era scrivere due o tre tracce per un EP. Quattro giorni dopo, con ben 25 canzoni pronte per essere sviluppate, ho capito che il lavoro sarebbe stato più lungo, ma questo era prima del Covid. Quindi eccoci ad adesso, nel 2021, con il nostro quindicesimo album in studio, Future past. Duran Duran con Graham Coxon, Lykke Li, Mike Garson, Erol Alkan, Mark Ronson, Giogio Moroder. Non sto dicendo che sia epico, ma beh…sì, lo dico“.