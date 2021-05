GUARDA IL TRAILER DI “THE NOWHERE INN” IL FILM CON ST. VINCENT E CARRIE BROWNSTEIN DELLE SLEATER-KINNEY

“The Nowhere Inn”, meta-film diretto da Bill Benz e presentato al recente Sundance Festival, rilascia in queste ore il trailer ufficiale.

Presentato come uno scherzoso, fittizio distorcimento della celebrità e del processo creativo in “The Nowhere Inn” troviamo Annie Clark vestire i panni del suo alter-ego musicale St. Vincent e Carrie Brownstein, cantante delle Sleater-Kinney, intenta a girare un documentario proprio sulla collega musicista.

Guarda il trailer:

St. Vincent ha da pochi giorni pubblicato il suo ultimo album in studio “Daddy’s Home” mentre le Sleater-Kinney rilasceranno a giugno il loro decimo disco dal titolo “Path Of Wellness”.