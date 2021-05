KEVIN SHIELDS (MY BLOODY VALENTINE): “ENTRO L’ANNO MUSICA NUOVA”

Una certezza l’abbiamo: le ristampe di “Isn’t Anything”, “Loveless” e “m b v” dei My Bloody Valentine usciranno la prossima settimana via Domino (pre-order), poi su quello che il frontman della band, Kevin Shields, sta un po’ dicendo in varie interviste, beh, ne prendiamo atto ma da qui a dormire sogni tranquilli ce ne passa.

Riguardo alla firma con Domino, in una chiacchierata con il Jakarta Post, Kevin afferma: “Non volevamo assolutamente lavorare con una grande casa discografica, poiché volevamo controllo e indipendenza. Stiamo entrando in una partnership con Domino principalmente perché sono una delle poche meritevoli etichette indipendenti rimaste al mondo“.

A quanto sembra i MBV pubblicheranno due album nel 2022, distanziati “da un intervallo di almeno sei mesi“. I ritardi di produzione negli impianti di stampaggio del vinile stanno rimandando l’uscita degli album più tardi di quanto lui sperasse, ma secondo il giornale, Shields ha sottolineato che ” gli ascoltatori potranno sentire dei nuovi brani entro la fine di quest’anno“.

Alla domanda su come suonano i nuovi album, Kevin dice che gli album presentano nuovi approcci al songwriting. “Ho avuto idee su come cambiare il modo in cui scrivo canzoni ed espandere qualcosa nella mia testa che trovo fisicamente difficile da fare. Non potevo semplicemente sedermi con una chitarra acustica e mettere giù queste idee, hanno a che fare con un modo di registrare e suonare e cose che sono un po’ diverse“.

Per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo, Shields (che compie 58 anni venerdì) dice che la band sarà sicuramente in tour. “Siamo molto fortunati ad esserre ancora in buona salute, quindi sì, saremo in tour al 100%, quando potremo“.

Noi devoti di Kevin non possiamo che sperare e incrociare le dita di fronte a queste nuove dichiarazioni così rassicuranti: sarà davvero la volta buona?

