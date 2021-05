ONEOHTRIX POINT NEVER E ROSALÍA INSIEME PER LA NUOVA VERSIONE DEL BRANO “NOTHING’S SPECIAL”

Oneohtrix Point Never e Rosalìa, già ‘pizzicati in studio’ insieme nel 2018, rilasciano in queste ore una nuova versione del brano “Nothing’s Special”, traccia che chiudeva “Magic Oneohtrix Point Never” del produttore pubblicato lo scorso anno.

Ascolta il brano collaborativo:

Rosalìa ha pubblicato nel 2018 il suo acclamato “El Mal Querer”, collaborando recentemente oltre che con Daniel Lopatin aka Oneohtrix Point Never con Bad Bunny sul pezzo “La Noche de Anoche” e Billie Eilish su “Lo Vas A Olvidar”.