ASCOLTA “LIKE I USED TO” IL NUOVO BRANO DI SHARON VAN ETTEN E ANGEL OLSEN

Sharon Van Etten e Angel Olsen condividono il loro primo brano collaborativo.

“Like I Used To” è prodotto da John Congleton e vede al fianco delle due cantautrici Dave Hartley (The War On Drugs), Zac Rae (Death Cab For Cutie) e Griffin Goldsmith (Dawes).

Guarda il video del brano diretto da Kimberly Stuckwisch e girato tra Los Angeles e Joshua Tree:

La Van Etten commenta così la collaborazione:

Anche se non siamo mai state così vicine, mi sono sempre sentito supportata da Angel e la consideravo una pari in questo strano mondo. Ci siamo dati il cinque molte volte lungo la strada … Ho finalmente avuto il coraggio nel giugno del 2020 di allungare la mano per vedere se voleva cantare insieme. Sono diventata avido e le ho inviata rapidamente una traccia sulla quale stavo lavorando.

La Olsen risponde:

Ho incontrato Sharon qua e là nel corso degli anni e mi sono sempre sentita troppo timida per chiederle cosa stesse combinando o su cosa stesse lavorando. La canzone mi ha ricordato immediatamente di tornare al punto di partenza, ai quei tempi in cui non ci si aspettava musica da me, o non ci si aspettasse molto in generale da me, un tempo che rimane puro e reale nel mio cuore.