I MUSE CELEBRANO I 20 ANNI DI “ORIGIN OF SYMMETRY” PUBBLICANDO UNA NUOVA VERSIONE REMIX DELL’ALBUM

I Muse celebrano i 20 anni del loro secondo album in studio “Origin Of Symmetry” pubblicando una nuova versione remix del disco.

“Origin of Symmetry (XX Anniversary RemiXX)” uscirà il prossimo 18 giugno poche settimane prima del giorno nel quale il disco festeggerà ufficialmente il suo ventennale (usciva il 17 luglio 2001).

In ascolto da subito il remix di “Citizen Erased”:

In una recente intervista a NME Matt Bellamy lascia intendere che potrebbero esserci anche live celebrativi di “Origin Of Simmetry”:

Potremmo fare uno show speciale per celebrare il disco. Non sarei contro. Appena si tornerà su un palco i Muse saranno disponibili a fare qualcosa…

Il leader e cantante del trio inglese rilascerà il prossimo 16 giugno in occasione del Record Store Day “Cryosleep” una nuova raccolta di registrazioni come solista.