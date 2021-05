LUCY DACUS: IL NUOVO SINGOLO SI CHIAMA “VBS”, ECCO IL VIDEO.

Lucy Dacus pubblicherà un nuovo album, “Home Video“, il 25 giugno via Matador, e intanto condivide un altro nuovo singolo, “VBS”. “VBS significa Holiday Bible School, e ne ho frequentate a tonnellate“, dice Lucy. “È dove i genitori cristiani mandano i loro figli durante l’inverno, la primavera o le pause estive dalla scuola per avvicinarsi a Dio, magari imparando alcune abilità all’aperto e portando a casa inutili manufatti come la fruit of the spirit sand art e gli anelli della purezza“.



“Ho scritto la canzone nel furgone mentre andavo a Nashville per registrare Home Video dopo aver visto uno di quei tabelloni fuori da una chiesa che pubblicizzava un sano campo della chiesa per bambini“, continua. “Ho pensato al mio primo ragazzo, che ho incontrato al VBS, il cattivo ragazzo che amava gli Slayer e l’erba più di Gesù. Mi sono presa la responsabilità di salvarlo e di farlo smettere di drogarsi. Dio, ero così sfigata“.