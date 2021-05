MORRISSEY HA COLLABORATO AL NUOVO DISCO DI A$AP ROCKY

In una lunga intervista al magazine GQ, che per l’occasione concede all’artista la copertina, A$AP Rocky ha svelato nuovi interessanti dettagli sul suo prossimo disco.

Il successore di “TESTING”, album uscito nel 2018, dovrebbe intitolarsi “All Smiles” e tra i tanti ospiti vanterebbe Morrissey.

Come dichiarato dal rapper, in “All Smiles”, l’ex Smiths avrebbe infatti collaborato in veste di autore, produttore e cantante.

Qualsiasi cosa voglia fare lui la fa. Appare e la fa. dichiara A$AP Rocky.

Sempre nel corso dell’intervista il rapper racconta il suo rapporto con Rihanna, descrivendola come l’amore della mia vita, e torna sul chiacchierato arresto per aggressioni in Svezia nel 2019.

Credit Foto Morrissey: Man Alive!, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto A$AP Rocky: Chad Cooper, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons