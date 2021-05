NUOVO ALBUM PER I POND: AD ANTICIPARLO IL SINGOLO “AMERICA’S CUP”

I Pond hannunciano l’uscita del loro nono album in studio, chiamato, con poca fantasia, “9” (pre-order) e hanno condiviso un nuovo singolo chiamato “America’s Cup”.

Stavolta alla produzione non ci sarà Kevin Parker dei Tame Impala: la band si è autoprodotta, con James Ireland e Jay Watson al mixaggio.

“America’s Cup” segue la nuova direzione del precedente singolo “Pink Lunettes”, basso funk martellante e un taglio alla Prince.

“9” uscirà il 1° ottobre. Nicholas Allbrook analizza tema dell’album: “Un sacco di testi sembrano concentrarsi sulla vita di singole persone, o la vita di piccoli momenti o piccole cose quando si zooma molto da vicino e rivela qualcosa di più profondo“.

Tracklist:

1. Song For Agnes

2. Human Touch

3. America’s Cup

4. Take Me Avalon I’m Young

5. Pink Lunettes

6. Czech Locomotive

7. Rambo

8. Gold Cup / Plastic Sole

9. Toast

Credit Foto: Matt Sav