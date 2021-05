Non aveste problemi con una Stoccolma praticamente in balia della criminalità, dove le gang rivali si contendono il territorio una puntata si e una puntata no a suon di sparatorie (con tanto di morti) in pieno giorno nel mezzo di centri commerciali gremiti di gente, potreste trovare in Snabba Cash un bel po’ di sano svago.

I personaggi sono difatti scritti e interpretati molto bene e, sebbene un filo stereotipati, sono molto credibili ed empatici.

E’ molto interessante poi, ed in parte inedita, la messa in scena del collegamento tra criminalità start up e finanza.

Complici il minutaggio poco cospiscuo delle puntate ed il numero basso di quest’ultime, il ritmo alto e lo stile di ripresa molto moderno, di quello che ti porta nell’azione mediante camere a mano e a spalla che seguono i personaggi da vicinissimo, la serie si fa letteralmente divorare.