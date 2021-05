TRACK: PARKA You to Know

Trasudano sfacciataggine brit da tutti i pori i Parka.

La band di Bristol, la cui prima produzione risale al 2019, esce con questo singolo “You to Know” che dovrebbe anticipare l’EP “Good Morning”: le coordinate sonore, manco a dirlo, sono quelle del Merseybeat più distorto e del britpop più carico (e il riff di chitarra che sultaneggia sullo sfondo è più che preso in prestito da “Up in The Sky” di casa Oasis).

