ECCO “CALL ME CRUELLA”, IL CONTRIBUTO DI FLORENCE + THE MACHINE ALLA COLONNA SONORA DEL FILM DISNEY “CRUELLA”

Florence + The Machine hanno pubblicato “Call Me Cruella”, il contributo originale alla colonna sonora di “Cruella” (resa disponibile oggi), il film della Disney che narra le origini dello storico personaggio cattivo della “Carica dei 101”. Florence Welch ha lavorato al brano con Nicholas Britell, che ha composto la colonna sonora del film. “Alcune delle prime canzoni che ho imparato a cantare erano canzoni Disney“, ha detto la Welch in un comunicato. “E i cattivi spesso avevano le parti migliori. Quindi aiutare a creare ed eseguire una canzone per Crudelia è la realizzazione di un sogno d’infanzia a lungo coltivato“.

Ecco Britell sul loro team-up: “Sono un grande fan di Florence, quindi è stata una vera gioia collaborare con lei su Call me Cruella. Sia con questa canzone che con la colonna sonora di Cruella, l’obiettivo era di abbracciare davvero l’estetica rock grezza della Londra degli anni ’60 e ’70. Abbiamo registrato tutto usando tutte le attrezzature vintage e i nastri analogici agli Abbey Road e agli AIR Studios di Londra, fondendo elementi orchestrali con chitarre e bassi elettrici, organi, tastiere e batterie.”