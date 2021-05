NUOVO COFANETTO (L’ULTIMO DELLA SERIE) PER BOB MOULD: IL 16 LUGLIO ARRIVA “DISTORTION: LIVE BOXSET”

Il 16 luglio 2021, Demon Music Group concluderà la sua lunga e ricca celebrazione dedicata alla carriera di Bob Mould con il quarto e ultimo box in vinile della serie Distortion, ovvero “Distortion: Live”. Il set di 8 LP include registrazioni dal vivo della carriera solista di Mould e della sua (ex) band Sugar.

Il “Distortion: Live” box segue il precedente capitolo Distortion dell’ottobre 2020: “1989-1995”, che comprendeva le prime uscite soliste di Mould e i suoi dischi con gli amati Sugar, l’uscita di gennaio 2021: “1996-2007” che analizzava la carriera solista di Mould e le sue uscite come LoudBomb e Blowoff, “2008-2019” dell’ aprile 2021.

Bob intanto scrive: “È passato un anno e mezzo, lontani dal palco. Mi è mancato il rumore, il sudore e vedere le vostre facce sorridenti. Sono vaccinato e spero lo siate anche voi, perché questo autunno sarà una festa punk rock con la band, così come gli spettacoli da solista saranno forti e intensi. È il momento di recuperare il tempo perduto, riconnettersi e festeggiare insieme con la musica dal vivo!”

Come per i precedenti cofanetti della collezione Distortion, ogni album è stato masterizzato da Jeff Lipton e Maria Rice al Peerless Mastering di Boston ed ha un artwork disegnato dall’illustratore Simon Marchner e stampato su vinile trasparente da 140g con deliziosi effetti splatter. Questo box set include 4 album dal vivo: “Live At The Cabaret Metro”, 1989, “The Joke Is Always On Us, Sometimes”, “LiveDog98” (prima volta in vinile) e “Live at ATP 2008” (prima volta in vinile). Non mancherà un libretto di 28 pagine con note di copertina del giornalista Keith Cameron, i contributi di Alicia Bognanno dei Bully, rare fotografie e memorabilia e un LP bonus “Distortion Plus: Live”, che contiene rarità dal vivo.