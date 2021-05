Lana Del Rey è già in corsa per il suo secondo album del 2021 (il primo è ovviamente “Chemtrails Over The Country Club“), stiamo parlando di “Blue Banisters” che è atteso il 4 luglio. Non mancano di certo le anticipazioni, visto che la fanciulla ha svelato una nuova tripletta dal disco: “Blue Banister”, “Text Book” e “Wildflower Wildfire”. Minimalismo etereo e avvolgente.

Photo: Justin Higuchi from Los Angeles, CA, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons