TORNANO I CHUMBAWAMBA: IL DOCUMENTARIO SULLA BAND ESCE ENTRO L’ANNO

I Chumbawamba, band nota in particolare per la hit del 1997 “Tubthumping (I Get Knocked Down)”, è pronta a tornare dopo un’assenza dalle scene di circa 10 anni.

Nel corso di un’intervista rilasciata al podcast Can I Ask You A Personal Question? il frontman Dunstan Bruce ha infatti dichiarato che entro l’anno uscirà un documentario interamente dedicato alla band di Leeds.

Bruce, che ha abbandonato i Chumbawamba nel 2004, svela:

Abbiamo finito un documentario sui Chumbawamba. Ci sono voluti 5 anni per terminarlo, il film risponderà a tante questioni rimaste in sospeso.

Nel corso della chiacchierata non sono stati resi noti ulteriori dettagli (titolo, release date, ect…) ma il cantante ha tenuto a precisare:

Quando il film uscirà nessuno dei membri dei Chumbawamba rilascerà più interviste o dichiarazioni.

Dopo 30 anni insieme la band si è ufficialmente sciolta nel 2012. Bruce, finita l’avventura musicale con il suo gruppo storico, ha lanciato una sua casa di produzione cinematografica che negli anni ha realizzato un film sui Levellers, altra band di punta del periodo brit-pop, e un doc sugli Sham 69 in viaggio in Cina.

Commentando la storia del gruppo il cantante ha poi aggiunto:

Volevamo veramente cambiare il mondo. Eravamo politicamente motivati e la musica era il nostro modo di fare presa sulla gente.

Sulla mega-hit “Tubthumping” aggiunge:

Quella canzone ci ha permesso di vivere la nostra creatività secondo le nostre regole e desideri. Abbiamo ancora benefici da quel pezzo. La sento ancora nei programmi TV e le persone la suonano ai funerali… ecco questo è sicuramente strano.

L’ultimo disco dei Chumbawamba, “ABCDEFG”, è uscito nel 2010.

Qui ritrovi i Chumbawamba suonare “Tubthumper” in TV da Jay Leno: