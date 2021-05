TRACK: ELIN VALLIN

Sono pochi i brani che, al momenti, ci stanno svelando il mondo sonoro di Elin Vallin. La dolce “Nanana” e la più corposa “Lies”. La giovanissima fanciulla con il nuovo singolo “Supersize” mostra il suo lato più pop e immediato.

“Supersize”, come dicono le note stampa, riguarda il sentirsi persi nella vita mentre le tue routine quotidiane ti tengono in pista senza portarti davvero da nessuna parte. Ti alzi, vai al lavoro, esci con gli amici, inizi ad uscire con qualcuno, fai del tuo meglio, fallisci e poi torni a casa a guardare i reality. Non si tratta davvero di essere tristi, si tratta piuttosto di volere sempre qualcosa che è fuori portata e poi incolparsi per ogni cosa brutta. Si tratta fondamentalmente della crisi esistenziale dell’avere 20 anni.

Photo: Ebba G. Ågren

