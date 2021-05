TWIN SHADOW SVELA I DETTAGLI DEL NUOVO DISCO. ASCOLTA LA TITLE-TRACK “GET CLOSER”.

Twin Shadow svela finalmente tutti i dettagli del suo prossimo disco.

“Get Closer”, quinto album in studio per George Lewis Jr., sarà pubblicato il prossimo 9 luglio su etichetta Cheree Cheree.

Dopo aver già ascoltato due estratti, “Johnny & Jonnie” e “Alemania” erano state condivise nei mesi passati, è ora il turno di ‘assaggiare’ la title-track:

George Lewis Jr. commenta così il nuovo brao:

Spesso tamponiamo i problemi che ci colgono lungo la strada con parole tipo ‘Ti amo’ o .’..ma, ti amo’. L’idea che ci sia tra le persone una condizione che potrebbe essere selvaggiamente più coinvolgente di quello che tradizionalmente conosciamo come “amore” è una cosa molto eccitante e piena di speranza per me.

e ancora:

‘I’ve got so much to learn about you / I’ve got to study’ and ‘I know you’re crucified each day for living’ sono versi che si spera dimostrino una dedizione al miglioramento e una volontà di comprendere le profondità e il complessità dell’altro.

L’ultimo disco di Twin Shadow, “Caer”, risale al 2018.

“Get Closer” tracklist:

01 “Alemania”

02 “Sugarcane”

03 “Johnny & Johnnie”

04 “Get Closer”

05 “Is There Any Love”

06 “Gated Windows”

07 “Modern Man”

08 “Lonestar

09 “Brown Sugar”

10 “I Wanna Be Here (Shotgun)”

Credit Foto: Christopher March, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons