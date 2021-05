ARRIVA L’ALBUM DEGLI STöNER, IL NUOVO PROGETTO CHE COMPRENDE GLI EX KYUSS BRANT BJORK E NICK OLIVERI

Gli Stöner, nuovo progetto che comprende gli ex membri dei Kyuss Brant Bjork e Nick Oliveri, hanno annunciato il loro album di debutto, “Stoners Rule”, sette canzoni attese il 25 giugno via Heavy Psych Sounds, preceduto dal singolo “Nothin'”.

Non c’è assolutamente necessità di ricordare l’importanza dei Kyuss ed è ovviamente un piacere ritrovare insieme Oliveri e Bjork.

La band, che è completata dal batterista Ryan Gut, è pronta a supportare il prossimo tour invernale 2021 dei Clutch negli Stati Uniti. Chissà che prima o poi non sbarchino pure in Europa.

L’album è già pre-ordinabile.

Tracklist:

1. Rad Stays Rad

2. The Older Kids

3. Own Yer Blues

4. Nothin’

5. Evel Never Dies

6. Stand Down

7. Tribe / Fly Girl