C’è GIà LA EPITAPH RECORDS DIETRO LE LINDA LINDAS? ECCO LA GETTONATA ESIBIZIONE DI “RACIST, SEXIST BOY”

Sono già chiacchieratissime le Linda Lindas. La loro performance del brano “Racist Sexist Boy” è già un must sui social e ha ricevuto le lodi di big come Tom Morello dei Rage Against the Machine e Thurston Moore (l’ex Sonic Youth ha affermato “Racist, Sexist Boy dei Linda Lindas. Canzone del 2021 finora… di gran lunga!”

Le Linda Lindas sono un quartetto composto da Mila, 10 anni, Eloise, 13 anni, Lucia, 14 anni, e Bela, 16 anni, che si descrivono come incarnazione dello spirito del punk originale, del power pop e della new wave, tutto filtrato dalla realtà e dalla contingenza moderna. Hanno già suonato con Best Coast, Money Mark e Alice Bag. Quando le Bikini Kill si sono riunite per una serie di spettacoli nel 2019, avevano scelto le Linda Lindas per aprire uno dei loro set all’Hollywood Palladium.

Don’t mess with The Linda Lindas. Watch the full concert: https://t.co/Usv7HJ1lLR pic.twitter.com/pKZ5TKDdiA — L.A. Public Library (@LAPublicLibrary) May 20, 2021

Il video del live delle Linda Linda alla biblioteca pubblica di Los Angeles (che, il 4 maggio, ha ospitato la performance per l’edizione dell’AAPI Heritage Month di “TEENtastic Tuesdays”) è diventato davvero virale solo ora, dopo la condivisione del video di “Racist, Sexist Boy”.

Da notare che adesso il video compare anche marchiato Epitaph Records, quindi sembrerebbe proprio che la firma delle ragazze per la storica etichetta possa essere in arrivo. Staremo a vedere.