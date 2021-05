DOPO 10 ANNI IL RITORNO DEGLI ACID HOUSE KINGS: ASCOLTA IL NUOVO BRANO “A LITTLE DANCE”

Termina oggi il lungo silenzio che ha avvolto per un decennio gli ottimi Acid House Kings.

Il trio svedese pubblica in queste ore il nuovo singolo “A Little Dance”, inedito che arriva a 10 anni di distanza dal loro ultimo album in studio “Music Sounds Better With You” uscito su Labrador nel 2011.

Il comunicato stampa che accompagna questo gradito ritorno recita:

Gli Acid House Kings sono tornati con una nuova release e mai come in questo caso si sono divertiti così tanto in studio. Dopo 14 mesi di noia indotta dalla pandemia, registrare una serie di canzoni pop agrodolci sembrava quasi un atto di ribellione. Rifiutando di soccombere alla noia del presente, abbandonandosi invece a sogni di estati e feste a venire, e ai ricordi delle estati che sono passate.

Ascolta “A Little Dance”:

Johan e Niklas Angergård e Julia Lannerheim promettono prestono nuovi brani, a noi non resta che attendere fiduciosi.