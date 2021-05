MARTIN GORE, ANNUNCIATO “THE THIRD CHIMPANZEE REMIXED” IN USCITA AD AGOSTO

MARTIN GORE, ANNUNCIATO “THE THIRD CHIMPANZEE REMIXED” IN USCITA AD AGOSTO

Dopo l’uscita di “The Third Chimpanzee” all’inizio di quest’anno, Martin Gore, cantautore e membro fondatore dei Depeche Mode, ha annunciato “The Third Chimpanzee Remixed” in uscita il prossimo 20 agosto via Mute.

“The Third Chimpanzee Remixed” – che sarà pubblicato in edizione limitata in doppio vinile colorato, CD e digitale (preordinabile qui) – consiste in una raccolta di remix e rielaborazioni di brani del suo scorso EP. A proposito del nuovo lavoro, Gore ha detto: “Sono entusiasta di avere un elenco così talentuoso di remixer per questo progetto. I remix sono tutti fantastici”.

Il primo assaggio di “The Third Chimpanzee Remixed” è arrivato a febbraio dalla dj brasiliana ANNA che ha remixato “Howler”, mentre il secondo estratto è il remix di “Vervet” del DJ techno Chris Liebing il quale ha dichiarato: “The Third Chimpanzee di Martin viene da fuori dal mondo dal punto di vista del suono e della produzione, anche prima di menzionare la musica stessa. Essere stato chiesto da Martin, uno dei musicisti e poeti più talentuosi al mondo, di remixare ufficialmente uno di quei brani … mi sto ancora pizzicando”.

“The Third Chimpanzee Remixed”

Vinyl Tracklisting:

A1 – Howler (ANNA Remix)

A2 – Mandrill (Barker Remix)

B1 – Capuchin (Wehbba Remix)

B2 – Vervet (JakoJako Remix)

B3 – Howler (Kangding Ray Remix)

C1 – Howler (The Exaltics Remix)

C2 – Mandrill (Rrose Remix)

D1 – Capuchin (Jlin Remix)

D2 – Vervet (Chris Liebing Remix)

D3 – Mandrill (MoReVoX remix)

CD Tracklisting:

Howler (ANNA Remix)

Mandrill (Barker Remix)

Capuchin (Wehbba Remix)

Vervet (JakoJako Remix)

Howler (The Exaltics Remix)

Mandrill (Rrose Remix)

Capuchin (Jlin Remix)

Vervet (Chris Liebing Remix)

Howler (Kangding Ray Remix)

Mandrill (MoReVoX remix)