SNEAKER PIMPS, SI INTITOLA “SQUARING THE CIRCLE” IL NUOVO ALBUM IN USCITA A LUGLIO

La band electropop britannica degli Sneaker Pimps ha annunciato l’arrivo del loro nuovo album, “Squaring the Circle”, in uscita il prossimo 9 luglio (preordina qui).

Il nuovo disco di 16 tracce, che fa seguito al lontano “Bloodsport” del 2002, è stato realizzato dai membri fondatori Chris Corner e Liam Howe (Kelli Ali, che ha cantato “6 Underground”, ha lasciato il gruppo dopo il loro album di debutto) e registrato ai Sawtooth Studios di Pioneertown, CA e ai Tower Studios di Londra.

La band ha rilasciato un’anteprima del nuovo album con il video qui di seguito.

TRACKLIST:

1. Fighter

2. Squaring The Circle video

3. Love Me Stupid

4. Pink Noise

5. No Show

6. Stripes

7. Child In The Dark

8. Black Rain

9. Alibis

10. Lifeline

11. The Paper Room

12. Immaculate Hearts

13. So Far Gone

14. Come Like The Cure

15. SOS

16. The Tranquility Trap