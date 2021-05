UNIFY SEPARATE: ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO “EMBRACE THE FEAR”

Funziona sempre più alla perfezione il progetto Unify Separate, in cui tutto sembra muoversi come un orologio svizzero di alta precisione. Il synth-pop del duo (Leo Josefsson e Andrew Montgomery) si sposta dai consueti territori Depeche Mode, per abbracciare qualcosa di più snello che sembra guardare agli anni ’80, andando in direzione New Order e il tutto ci piace tantissimo.

La band descrive così il senso del brano “Embrace The Fear”: “Perché così tanti di noi vivono nella paura? Paura dell’infezione, paura del fallimento, paura degli altri e persino paura della nostra stessa ombra? E se accettassimo le nostre incertezze e imparassimo a vivere con esse? E se imparassimo ad abbracciare la paura, e così facendo, le facessimo perdere il suo potere e svanire? In questo modo potremmo andare avanti, sapendo che qualunque cosa accada staremmo bene“.