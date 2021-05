“CUTTING LOOSE” è IL NUOVO SINGOLO DAL SESTO LP DI CHRISTOPHER PAUL STELLING

Il prossimo 24 settembre Christopher Paul Stelling pubblicherà il suo sesto LP, “Forgiving It All”, che arriva a un anno e mezzo di distanza dall’ottimo “Best Of Luck“.

Le dieci canzoni che compongono il suo nuovo album “esprimono l’accettazione per le lotte e le gioie della vita e cantano la sua gratitudine per essere ancora qui”, spiega la press-release.

Dopo “Die To Know”, condiviso il mese scorso, ora il folk-singer nativo del North Carolina ha rilasciato un altro singolo, “Cutting Loose”, che potete ascoltare qui sotto.

“Questo pezzo è una canzone di liberazione personale e rinnovamento per chiunque scelga di avvicinarsi ad essa. Christopher voleva che fosse leggera, vivace, determinata e breve”, spiega la press-release.

Photo Credit: Joshua Black Wilkins