EDDIE ARGOS FESTEGGIA L’OTTANTESIMO COMPLEANNO DI BOB DYLAN CON LA COVER DI “SHE BELONGS TO ME”

Eddie Argos ha annunciato il suo nuovo gruppo, gli Haus Band che, oltre al frontman degli Art Brut, comprende anche i suoi vicini di casa Olga Karatzioti-B. e Leonard Kaage.

Il musicista inglese di stanza a Berlino sta preparando un album di cover di Bob Dylan e domani, proprio in occasione dell’ottantottesimo compleanno dello storico songwriter nativo del Minnesota, pubblicherà, via Alcopop! Records / Anomic Records, la sua versione di “She Belongs To Me”, di cui potete vedere il video qui sotto.

“La gente sembra essere sorpresa dal fatto che io ami così tanto Dylan”, dice Argos. “Non sono sicuro del perché …? Non è solo un paroliere straordinario, è anche un tipo esilarante. Un figlio di puttana lo fi punk rock che sembra fare quello che vuole, che sono tutte qualità che cerco nei nuovi amici. Sono sicuro che stanno per uscire molti album di cover di Bob Dylan. Non sapevamo nemmeno che sarebbe stato il suo ottantesimo compleanno quando abbiamo iniziato.”

Eddie intanto ha anche annunciato l’arrivo di un suo album solista nel corso del 2021.

Photo Credit: Bertrand from Paris, France, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons