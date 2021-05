“THAT FUCKING FEELING” è IL NUOVO SINGOLO DI ADAM GREEN

A distanza di quasi due anni dal suo ottavo album solista, “Engine Of Paradise“, Adam Green torna a farsi sentire.

L’ex Moldy Peaches ha infatti ha appena rilasciato un nuovo singolo, “That Fucking Feeling”, che potete ascoltare qui sotto: cortissimo (appena 1’45”), è un brano acustico e malinconico nel classico stile del musicista di NYC.

Non sappiamo se si tratti di un’anticipazione di un nuovo LP, ma Green ha inoltre ha annunciato alcune date europee per la primavera del prossimo anno, ma l’Italia per il momento non è prevista.

Photo Credit: crizzirc, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons