THE THE, IL NUOVO LIVE ALBUM SI INTITOLA “THE COMEBACK SPECIAL”

La storica band new wave inglese dei The The sta per tornare con un nuovo live album dal titolo “The Comeback Special” – in uscita il 1 ottobre 2021 su earMUSIC – che testimonia lo spettacolare concerto tenuto dal gruppo di Matt Johnson nel 5 giugno 2018 presso la Royal Albert Hall di Londra.

“Quella che è iniziata come un’esperienza dal vivo indimenticabile, e una delle prime esibizioni della band dopo 16 anni” – si legge nel comunicato – “ora si trasforma in uno straordinario album dal vivo, film e libro grazie alla partnership tra la label londinese Cinéola (di proprietà dello stesso Matt Johnson) e earMUSIC. Nelle prossime settimane verrà inoltre aggiunto del merch dedicato al webstore ufficiale della band tra cui un artbook di 136 pagine con 6 CD, foto esclusive e il video del concerto”.

Per celebrarne la notizia, la band ha pubblicato il live video del primo singolo “Sweet Bird Of Truth”.

Tracklist di “The Comeback Special”:

1. Global Eyes

2. Sweet Bird Of Truth

3. Flesh & Bones

4. Heartland

5. The Beat(en) Generation

6. Armageddon Days (are here again)

7. A Long Hard Lazy Apprenticeship

8. We Can’t Stop What’s Coming

9. Phantom Walls

10. Love Is Stronger Than Death

11. Dogs Of Lust

12. Helpline Operator

13. This Is The Night

14. This Is The Day

15. Soul Catcher

16. Bugle Boy

17. Beyond Love

18. Slow Emotion Replay

19. (Like a) Sun Rising Thru My Garden

20. Infected

21. I’ve Been Waiting For Tomorrow (all of my life)

22. True Happiness (this way lies)

23. Uncertain Smile