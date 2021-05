THOM YORKE E JONNY GREENWOOD HANNO FORMATO UN NUOVO GRUPPO. GUARDA IL PRIMO LIVE DEGLI SMILE.

Thom Yorke e Jonny Greenwood dei Radiohead si ritrovano insieme in nuovo progetto musicale.

Gli Smile, che prendono il nome da una poesia di Ted Hughes e sono stati annunciati ieri a poche ore dal loro debutto su un palco in occasione del mega evento live-streaming di Glastonbury, ‘schierano’, oltre ai due Radiohead, Tom Skinner, batterista dei Sons Of Kemet e il produttore, storico collaboratore della band di Oxford, Nigel Godrich.

La presenza del gruppo con materiale inedito al live streaming di Glasto, andato in scena questo weekend, è stato presentato così dall’organizzatrice Emily Eavis:

Siamo davvero onorati che Thom e Jonny abbiano scelto il nostro evento in live streaming per presentare in anteprima il loro nuovo progetto, The Smile. Purtroppo, non siamo tutti in grado di riunirci alla Worthy Farm, ma insieme ai set di altri meravigliosi artisti, questo ha tutte le caratteristiche dell’evento speciale che possiamo trasmettere al mondo.

L’esibizione degli Smile, iniziata con l’inedito dei Radiohead “Skirting On The Surface”, ha poi contato ben 7 brani originali ai quali, grazie alle setlist apparse poi sui social, siamo in grado di dare titoli precisi: “The Smoke”, “Opposites”, “You Will Never Work in Television Again”, “Panavision”, “Just Eyes and Mouth”, “Thin Thing” e “We Don’t Know What Tomorrow Brings”.

Di seguito alcune testimonianze del live ‘confezionato’ per la diretta streaming di Glastonbury:

The Smile, @thomyorke and @JnnyG new band. This is insane! Sounds so good I’m so happy right now pic.twitter.com/M7D7yRX43I — ooglioo.com (@oooglioo) May 23, 2021

“We are called @thesmiletheband

Not the smile as in hahaha.

More the smile of the guy who lies to you everyday” 🤬🔥🥶@thomyorke is done being subtle. #Glastonbury2021 @JnnyG @radiohead pic.twitter.com/GZJ4XuKgFQ — TenaciousQueef (@GifTenacious) May 23, 2021

Thank you 🙂

The Smile Live at Worthy Farm:Setlist pic.twitter.com/F3AV55fuLr — yasuko (@Y_Grrrr) May 23, 2021

Credit Foto: Alex Lake