DRY CLEANING IN ITALIA A GENNAIO 2022

Il quartetto post-punk di South London arriva in Italia con il loro debut album “New Long Leg” pubblicato il 2 aprile scorso via 4AD distribuzione Self e prodotto da John Parish (PJ Harvey, Aldous Harding).

Queste le date annunciate per il prossimo anno:

Venerdì 21 gennaio 2022 @ Magnolia, Milano

Biglietto: 15,00€ + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 10 di venerdì 28 maggio

Sabato 22 gennaio 2022 @ Covo Club, Bologna

Biglietto: 16,00€ + d.p.

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 10 di venerdì 28 maggio